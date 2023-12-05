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Spor

David De Gea, Premier Lig'e dönüyor

Manchester United'ın eski kalecisi David De Gea, İngiltere Premier Lig'e geri dönüyor. Nick Pope'nin uzun süreli sakatlığının ardından İspanyol kalecinin, Newcastle United'a transfer olabileceği aktarıldı.

5 Aralık 2023 Salı 22:40 - Güncelleme:
David De Gea, Premier Lig'e dönüyor
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Sezon başında Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve herhangi bir takımla anlaşamayıp boşta kalan David de Gea'ya, Newcastle United talip olmuştu.

TEKLİFİ KABUL EDEBİLİR

İngiliz ekibinde Nick Pope'nin son oynanan Manchester United maçında sakatlanmasıyla beraber 4-5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu şok sakatlığın ardından kadrosuna takviye yapmayı düşünen Newcastle United'ın, serbest oyuncu konumunda bulunan David de Gea'ya teklif yaptığı iddia edilmişti.

Alman basınında çıkan haberlere göre 33 yaşındaki tecrübeli İspanyol kaleci David de Gea, Newcastle United'dan gelen teklifi kabul etmek üzere olduğu iddia edildi.

545 MAÇA ÇIKTI

Manchester United formasıyla 12 sezonda 545 resmi maça çıkan David de Gea bu karşılaşmalarda kalesinde 590 gol görürken, 190 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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