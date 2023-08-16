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Spor

De Gea'nın transfer isteği ortaya çıktı!

Manchester United ile sözleşmesi biten ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen David De Gea, Bayern Münih'e transfer olmak istiyor. Alman devi ise, kaleci transferi için ilk sıraya Manchester City'den Stefan Ortega'yı yazdı.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
De Gea'nın transfer isteği ortaya çıktı!
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Manchester United ile sözleşmesi sona eren David De Gea'nın transfer olmak istediği takım ortaya çıktı.

BAYERN'İ İSTİYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen İspanyol eldivenin Bayern Münih'e transfer olmak istediği öne sürüldü.

KEPA OLMADI ORTEGA

Bayern Münih'in, Manuel Neuer'in sakatlığının devam etmesi nedeniyle kaleye mutlaka bir takviye yapacağı aktarıldı. Alman ekibinin Yann Sommer'in Inter'e gitmesi sonrası Chelsea'den Kepa Arrizabalaga'yı almak istediği ancak Kepa'nın Real Madrid'i tercih ettiği hatırlatıldı.

Bayern Münih'in Kepa konusunda yaşanan gelişme sonrası kaleci için ilk sıraya Manchester City'den Stefan Ortega'yı yazdığı aktarıldı.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Ortega'nın Bayern Münih'e transfer olmaya sıcak baktığı ve teknik direktör Thomas Tuchel ile görüşme yaptığı öne sürüldü. Ancak Bayern Münih'in Alman kaleci için şu anda Manchester City'ye bir teklifinin olmadığı ifade edildi.

GUARDIOLA ENGEL OLMAYACAK

Manchester City ve Pep Guardiola'nın Ortega'yı bırakmak istemediği ancak 30 yaşındaki kalecinin transfer için ısrar etmesi durumunda başarılı kaleciye engel olmayacakları kaydedildi.

Bayern Münih'in Ortega transferinde sorun yaşaması durumunda De Gea'ya yöneleceği iddia edildi.

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