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Spor

De Paul: Üzerimize düşeni yapıp destek vermeye geldik

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için organize edilen Beşiktaş-Atletico Madrid maçının ardından kırmızı-mavili ekibin başarılı orta saha oyuncusu De Paul açıklamalarda bulundu.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 23:59 - Güncelleme:
De Paul: Üzerimize düşeni yapıp destek vermeye geldik
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Atletico Madridli oyuncu De Paul, Beşiktaş maçının ardından, depremzedelere destek için burada olduklarını söyledi.

Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanası çerçevesinde depremzedeler için İspanya La Ligi ekibi Atletico Madrid'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan İspanyol ekibinin Arjantinli futbolcusu De Paul, depremden etkilenenler için burada olduklarını ifade ederek, "Herkes için zor zamanlar. Destek için buradayız. Atletico Madrid olarak buraya gelip üzerimize düşeni yapıp destek vermeye geldik. Beşiktaş, büyük bir kulüp ve ateşli taraftarı olduğunu biliyoruz. Bugünkü amacımız yardım etmekti. Türk futbolculardan Arda Turan'ı tanıyorum. Burada oynadı, iyi işler çıkardı" ifadelerini kullandı.

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