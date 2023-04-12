De Paul: Üzerimize düşeni yapıp destek vermeye geldik

Atletico Madridli oyuncu De Paul, Beşiktaş maçının ardından, depremzedelere destek için burada olduklarını söyledi.

Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanası çerçevesinde depremzedeler için İspanya La Ligi ekibi Atletico Madrid'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan İspanyol ekibinin Arjantinli futbolcusu De Paul, depremden etkilenenler için burada olduklarını ifade ederek, "Herkes için zor zamanlar. Destek için buradayız. Atletico Madrid olarak buraya gelip üzerimize düşeni yapıp destek vermeye geldik. Beşiktaş, büyük bir kulüp ve ateşli taraftarı olduğunu biliyoruz. Bugünkü amacımız yardım etmekti. Türk futbolculardan Arda Turan'ı tanıyorum. Burada oynadı, iyi işler çıkardı" ifadelerini kullandı.