De'Aaron Fox: Oynayacağım!

Sacramento Kings'in yıldızı De'Aaron Fox, sol elindeki kırık parmağına rağmen bu gece Golden State Warriors'a karşı playoff serisinin 5. maçında oynamaya hazır olduğunu söyledi.

ESPN'den James Ham dahil olmak üzere birçok muhabire konuşan Fox "%99-100" oynayacağını belirtirken, "Normal sezonda olsaydık muhtemelen oynamazdım ve bir hafta kadro dışı kalıp duruma göre hareket ederdim, ama şu anda lami cimi yok, oynayacağım." ifadelerini kullandı.

Serinin bir önceki maçının son çeyreğinde parmağında kopma kırığı meydana gelen Fox'ın bu geceki maçta oynama durumu, takımın resmi sakatlık raporunda 'şüpheli' olarak yer almıştı.

Fox, seride 31.5 sayı, 7.0 asist ve 6.0 ribaund ortalamaları ile oynuyor.