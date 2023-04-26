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Spor

De'Aaron Fox: Oynayacağım!

Sacramento Kings'in yıldız oyuncusu De'Aaron Fox, Golden State serisinin 4. maçında sakatlanmıştı. Oynama durumu belirsizliğini korurken, De'Aaron Fox'tan bir açıklama geldi. Yıldız oyuncu 5. maç öncesinde açıklama yaparak oynayabileceğini aktardı.

26 Nisan 2023 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
De'Aaron Fox: Oynayacağım!
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Sacramento Kings'in yıldızı De'Aaron Fox, sol elindeki kırık parmağına rağmen bu gece Golden State Warriors'a karşı playoff serisinin 5. maçında oynamaya hazır olduğunu söyledi.

ESPN'den James Ham dahil olmak üzere birçok muhabire konuşan Fox "%99-100" oynayacağını belirtirken, "Normal sezonda olsaydık muhtemelen oynamazdım ve bir hafta kadro dışı kalıp duruma göre hareket ederdim, ama şu anda lami cimi yok, oynayacağım." ifadelerini kullandı.

Serinin bir önceki maçının son çeyreğinde parmağında kopma kırığı meydana gelen Fox'ın bu geceki maçta oynama durumu, takımın resmi sakatlık raporunda 'şüpheli' olarak yer almıştı.

Fox, seride 31.5 sayı, 7.0 asist ve 6.0 ribaund ortalamaları ile oynuyor.

  • DeAaron Fox
  • sacramento kings

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