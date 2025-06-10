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Spor

Dean Huijsen'den Mourinho itirafı: Ona sonsuza kadar minnettarım

Real Madrid'in Bournemoth'tan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç yıldız Dean Huijsen imza töreninde konuştu. İspanyol stoper, Roma'da kendisine forma şansı veren ve gelişiminde önemli bir rolü olan Jose Mourinho'ya minnettar olduğunu dile getirdi.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2025 Salı 16:35 - Güncelleme:
Dean Huijsen'den Mourinho itirafı: Ona sonsuza kadar minnettarım
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Real Madrid, Bournemoth'tan kadrosuna kattığı Dean Huijsen için imza töreni düzenledi.

İspanyol stoper, basın toplantısında, "Hayatımın en güzel günü." diye konuştu.

20 yaşındaki futbolcu, "Başkan ve kulübe, bana olan güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri burada olmak istedim. Beni aradıkları andan itibaren başka hiçbir takımı düşünmedim. Dünyanın en büyük kulübüne katılıyorum ve burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım, Kulüpler Dünya Kupası'ndan başlayıp birlikte birçok kupa kazanırız. Madrid, hayatımın kulübü ve umarım burada uzun yıllar kalırım. Hala Madrid!" dedi.

JOSE MOURINHO İTİRAFI!

Juventus'tan ocak 2024'te Roma'ya transfer olmasının ardından kariyeri yükselişe geçen ve önce Bournemoth, sonra Real Madrid'e transfer olan Dean Huijsen, Roma'ya transferinde Jose Mourinho'nun etkili olduğunu söyledi.

Real Madrid'e imza töreninde Roma'ya transfer sürecini anlatan ve Jose Mourinho'ya değinen Huijsen, "Mourinho'dan telefon geldiğinde Noel yemeğindeydim. Mourinho ararsa, dinlemek zorundasınız. Benim için Mourinho, futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri. Ona sonsuza kadar minnettarım." dedi.

REAL MADRID'DEN 58 MİLYON EURO

Real Madrid, Huijsen'in transferi için Bournemoth'a 3 taksitte 58 milyon euro ödeyecek.

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