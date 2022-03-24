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Spor

Deandre Ayton rekor kırdı, Phoenix Suns kazandı

Deandre Ayton'un 35 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves'u 125-116 yendi.

24 Mart 2022 Perşembe 10:42 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 10:42
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves deplasmanından 125-116 galip ayrıldı.

Üst üste 6. galibiyetini elde eden Suns'ta Deandre Ayton, 35 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 14 de ribaunt aldı. Devin Booker 28 sayı, 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Timberwolves cephesinde Anthony Edwards 19, Karl-Anthony Towns, Malik Beasley ve Jaylen Nowell 15'er sayı kaydetti.

SONUÇLAR

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 109-110

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 122-101

Charlotte Hornets-New York Knicks: 106-121

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 132-120

Boston Celtics-Utah Jazz: 125-97

Miami Heat-Golden State Warriors: 104-118

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 116-125

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 118-102

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 110-91

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 96-133

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 121-126

  • Phoenix Suns
  • Minnesota Timberwolves
  • Deandre Ayton

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