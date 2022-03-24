Deandre Ayton rekor kırdı, Phoenix Suns kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves deplasmanından 125-116 galip ayrıldı.
Üst üste 6. galibiyetini elde eden Suns'ta Deandre Ayton, 35 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 14 de ribaunt aldı. Devin Booker 28 sayı, 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Timberwolves cephesinde Anthony Edwards 19, Karl-Anthony Towns, Malik Beasley ve Jaylen Nowell 15'er sayı kaydetti.
NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Indiana Pacers-Sacramento Kings: 109-110
Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 122-101
Charlotte Hornets-New York Knicks: 106-121
Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 132-120
Boston Celtics-Utah Jazz: 125-97
Miami Heat-Golden State Warriors: 104-118
Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 116-125
Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 118-102
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 110-91
Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 96-133
Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 121-126