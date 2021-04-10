10 Nisan 2021 Cumartesi 19:48 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 19:52

Galatasaray'ın Karagümrük'ü ağırladığı mücadeleye 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, maçın 20. dakikasında sakatlık yaşadı.

Bir süre kendini deneyen Yedlin, devam edemeyince 27'de kendini yere bıraktı. Çıkan Yedlin'in yerine oyuna Şener Özbayraklı dahil oldu.

DeAndre Yedlin'in sakatlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

KIRMIZI KART TALEBİ

Galatasaray'da oyuncular, Yedlin'e yapılan hareketin ardından Lens'e kırmızı kart gösterilmesi yönünde hakem Ali Palabıyık'a itirazlarda bulundu ancak oyun devam etti.