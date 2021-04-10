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Spor

DeAndre Yedlin maça devam edemedi! Galatasaray kırmızı kart bekledi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray'da ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sarı kırmızılılar Lens'in Yedlin'e müdahalesi sonrası kırmızı kart bekledi ancak oyun devam etti.

10 Nisan 2021 Cumartesi 19:48 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 19:52
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Galatasaray'ın Karagümrük'ü ağırladığı mücadeleye 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, maçın 20. dakikasında sakatlık yaşadı.

Bir süre kendini deneyen Yedlin, devam edemeyince 27'de kendini yere bıraktı. Çıkan Yedlin'in yerine oyuna Şener Özbayraklı dahil oldu.

DeAndre Yedlin'in sakatlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

KIRMIZI KART TALEBİ

Galatasaray'da oyuncular, Yedlin'e yapılan hareketin ardından Lens'e kırmızı kart gösterilmesi yönünde hakem Ali Palabıyık'a itirazlarda bulundu ancak oyun devam etti.

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