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Spor

Deco: Ocakta transfer çok zor!

Barcelona Sportif Direktörü Deco, yeni bir transfer açıklamasında bulundu.

17 Ekim 2023 Salı 19:59 - Güncelleme:
Deco: Ocakta transfer çok zor!
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Barcelona Sportif Direktörü Deco, bir transfer açıklaması yaptı.

Barcelona Sportif Direktörü Deco yaptığı açıklamada, "Ocak transfer döneminde oyuncu alabilmemiz pek mümkün görünmüyor." dedi.

"Yaz transfer döneminden memnun musunuz?" sorusuna Deco, "Daha fazla oyuncuyu kadromuzda tutabilirdik. Ayrılmak isteyen oyuncuların çoğu daha fazla süre almak istedikleri kulüplere gitmek istediler. Yeni sezona bizimle devam etmek isteyenlerle başladık. Daha fazlasını yapamazdık. Elimizdeki kadrodan memnunuz." açıklamasını yaptı.

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