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Spor

Defoe 39 yaşında eski takımına döndü

Rangers ile sözleşmesini fesheden Jermaine Defoe, efsane olduğu 1. Lig ekibi Sunderland'e 39 yaşında geri döndü.

1 Şubat 2022 Salı 08:41 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 08:41
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İlerleyen yaşına rağmen futbol kariyerine devam eden eski Milli golcü Jermaine Defoe Sunderland'e transfer oldu.

39 yaşında daha önce 2 yıl formasını giydiği Sunderland'e geri dönen Defoe'nin imzası büyük şaşkınlık yarattı. Son olarak İskoçya'da Glasgow Rangers forması giyen Jermaine Defoe, Ocak ayının ortasında kulübüyle sözleşmesini fesh etmişti. Yapılan açıklamada Defoe'nin sezon sonuna kadar Sunderland forması giyeceği kaydedildi.

Yaşadığı krizler nedeniyle Premier Lig'in iki alt ligine düşen Sunderland, İngiltere 1. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veriyor.

İngiltere Milli Takımı'nda da 57 kez forma giyen Defoe, daha önce West Ham, Portsmouth, Bournemouth, Tottenham, Toronto'da oynamıştı.

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