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Spor

Deivid de Souza'dan derbi açıklaması! ''Fenerbahçe'nin kazanması bir klasiktir''

Eski Fenerbahçeli Brezilyalı eski futbolcu Deivid de Souza, Beşiktaş derbisi için konuştu. Sarı-lacivertlilerin derbi kazanmasının alışılmış bir durum olduğunu belirten Deivid, 'Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanacaktır.' dedi.

Sabah1 Nisan 2023 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
Deivid de Souza'dan derbi açıklaması! ''Fenerbahçe'nin kazanması bir klasiktir''
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2006'da transfer olduğu Fenerbahçe'de tarihi başarılara imza atan Deivid de Souza, Beşiktaş derbisi öncesi konuştu.

"FAVORİ HER ZAMAN FENERBAHÇE"

2010 yılında Flamengo'ya transfer olan ve sarı-lacivertli taraftarların unutulmazları arasında yer alan Brezilyalı eski futbolcu, derbide favorinin Fenerbahçe olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli takıma güvendiğini belirten Deivid şöyle devam etti: "Fenerbahçe'nin derbi kazanması bir klasiktir. Bu alışılmış bir durumdur. Rakip kim olursa olsun Kadıköy'de her zaman önde ve avantajlı olan Fenerbahçe'dir. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanacaktır."

"GALATASARAY MAÇI ÇOK ÖZELDİ"

"Fenerbahçe ile birçok derbi maçına çıktım. Ama en iyi derbi maçım ve unutamadığım Fenerbahçe ile 4-1 kazandığımız Galatasaray mücadelesiydi. O maçta 4. golü de ben atmıştım. Harika bir futbol oynamıştık."

"ARDA BÜYÜK YETENEK"

"Fenerbahçe'yı takip ediyorum. Arda Güler çok yetenekli, özel bir oyuncu. İleride güzel yerlere gelecek."

"SAHADA ZEKASIYLA ÖN PLANA ÇIKAR"

"Jorge Jesus harika bir antrenör. Burada, Brezilya'da Flamengo'yu yönetirken çok iyi çalıştı. Güzel izler bıraktı. O her zaman zekasıyla ön plana çıkar. Fenerbahçe'de de bence gayet iyi gidiyor. Şampiyonluğa ulaşması zor bir durum değil. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar."

"ARAO, JESUS'UN SAĞ KOLUDUR"

"Brezılyalı oyuncular Willian Arao ve Lincoln üst seviye isimler. Arao, Brezilya'da Jorge Jesus'un güvenilir bir oyuncusuydu. Flamengo için oynarken çok iyi işler çıkardı... Lincoln ise Brezilya'da erken yaşta öne çıktı ve Fenerbahçe'ye transfer olmayı başardı. Fenerbahçe'ye uzun vadede çok fayda sağlar."

"İSTANBUL'A FİNALE GELECEĞİM"

"Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da olmak istiyorum. Kulübü de ziyaret edeceğim. Benim hayalim tekrar Fenerbahçe'de çalışmak, bu kulübü seviyorum. Fenerbahçe için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Her zaman böyle olacak. Benim için Fenerbahçe'nin yeri çok ayrı. Gerçekten çok özledim."

"TARAFTARLAR HAVAYA SOKUYOR"

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en iyi seyircisine sahip. Bu taraftar asla unutulmaz. Hem Avrupa maçları hem derbilerde unutulmaz performanslar sergilediler. O taraftar sayesinde farklı bir havaya giriyorsunuz ve maçı kazanmamak için bir sebebiniz kalmıyor."

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