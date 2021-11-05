İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2021 Cuma / 30 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7089
  • EURO
    11,1904
  • ALTIN
    560.424
  • BIST100
    1579.72
Spor

Del Bosque: Xavi Barcelona'ya hazır

Vicente Del Bosque, Barcelona'ya teknik direktör olarak dönen Xavi Hernandez'in bu görev için hazır olduğunu söyledi.

5 Kasım 2021 Cuma 15:45 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 15:45
ABONE OL

Barcelona'da teknik direktör olarak geri dönen Xavi Hernandez için Vicente Del Bosque'den açıklama geldi.

Xavi'nin Barcelona için mükemmel bir seçim olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, "Xavi, Barcelona'nın geçmişini, bugününü ve geleceğini birbirine doğru bir şekilde harmanlayabilecek harika bir insan." dedi.

"BU GÖREV İÇİN TAMAMEN HAZIR"

Del Bosque, ayrıca, "Xavi, mükemmel bir teknik direktör ve bu görev için tamamen hazır" ifadelerini kullandı.

Del Bosque, futbolculuğu döneminde Xavi Hernandez ile birlikte İspanyol Milli Takımı'nda görev yapmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.