Del Piero'dan Kenan Yıldız'a övgü!

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Inter ile oynanan derbiye damga vurdu.

GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLADI

62. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu, 71 ve 82'de iki gol atarak 4-4 biten maçta takımının geri dönüşüne katkı sağladı.

"MAÇIN KAHRAMANI"

Bu performansıyla maçın adamı seçilen 19 yaşındaki futbolcu için La Gazzetta dello Sport, "Maçın kahramanı" yorumunda bulundu.

İDOLÜNDEN ÖVGÜ

Kenan Yıldız'ın her fırsatta idol olarak gördüğünü açıkladığı Del Piero'dan da genç yıldıza övgü geldi.

"KENAN VE JUVE PES ETMEDİ"

Del Piero, 4-4 biten maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız ve Juventus pes etmedi! Inter karşısında böyle bir geri dönüş; yürek, karakter ve kişilik ister." yorumunda bulundu.

"HER ŞEY YOLUNDA GİTTİ"

Kenan Yıldız ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Inter gibi bir rakibe karşı geriden gelmek, iki gol atmak kolay değil. Bunu başardığım için çok mutluyum. Hocama ve takıma teşekkür ediyorum. Bir takım gibi oynadık. Futbolda her şey değişebilir. Biz takım olarak savaştık ve her şey bizim için yoluna gitti." dedi.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Milli futbolcu, şampiyonluk ile ilgili ise, "Şampiyonluğa inanıyoruz" diye konuştu.