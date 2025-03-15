Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından uzun bir süre futboldan uzak kalan Dele Alli, sahalara döndüğü ilk maçta 10 dakika oynayabildi.
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan'a konuk olan Como, maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Como'da 81. dakikada oyuna giren Dele Alli, 2 yıl sonra yeniden forma giymişti. Ancak İngiliz yıldız 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Son resmi maçına 26 Şubat 2023'te oynanan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesinde çıkan İngiliz oyuncusu, yaklaşık iki yıldır sahalardan uzaktı. Dele All, Como ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.