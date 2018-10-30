Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dele Alli 2024'e kadar Tottenham'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, orta saha oyuncusu Dele Alli'nin sözleşmesini 2024'ün haziran ayına kadar uzattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Premier Lig ekibi Tottenham, Dele Alli'nin sözleşmesini uzattı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki İngiliz milli  futbolcunun kontratı, 2023-2024 sezonu sonuna kadar yenilendi.

  Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'in şubat ayında  6,6 milyon avroya transfer olduğu Tottenham'da 153 maça çıktı ve 48 gol, 41 asist  üretti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının açılışından kareler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA