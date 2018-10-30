Dele Alli 2024'e kadar Tottenham'da
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, orta saha oyuncusu Dele Alli'nin sözleşmesini 2024'ün haziran ayına kadar uzattı.
Premier Lig ekibi Tottenham, Dele Alli'nin sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun kontratı, 2023-2024 sezonu sonuna kadar yenilendi.
Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'in şubat ayında 6,6 milyon avroya transfer olduğu Tottenham'da 153 maça çıktı ve 48 gol, 41 asist üretti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.