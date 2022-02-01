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Spor

Dele Alli resmen Everton'da

Everton, Tottenham'da uzun süredir sancılı dönemler geçiren Dele Alli'yi 2,5 yıllığına kadrosuna kattı.

1 Şubat 2022 Salı 07:46 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 07:46
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Tottenham'da istediği kadar süre bulamayan Dele Alli Everton'a transfer oldu.

Yapılan açıklamada Dele Alli için ilk anda bonservis ödemeyecek olan Everton, İngiliz yıldız 20. maçına çıktığında Tottenham'a 12 milyon Euro ödeyecek. Everton'a 2,5 yıllık imza atan Alli'nin bu süreçte bonuslarla birlikte 'Maviler'e maliyetinin ise 40 milyon Euro'yu bulabileceği ifade ediliyor.

Orta sahanın merkezinde forma giyen Nijerya asıllı İngiliz Dele Alli, Mourinho döneminde formdan düşmüş ve ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

Alli bu sezon çıktığı 10 Premier Lig maçında 1 gol kaydetti.

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