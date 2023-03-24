Dele Alli'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş Kulübü, İngiliz futbolcusu Dele Alli'nin sağ uyluk adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 15 resmi maça çıkan Dele Alli, toplam 830 dakika sahada kalırken 3 golle skora etki etti.