Dele Alli'ye bombardıman! ''Yedek kulübesinde sefil...''

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratan Dele Alli'nin Türkiye'deki kötü performansı İngiltere'de de gündem olmaya devam ediyor.

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DELE ALLI KUPA MAÇINDA YUHALANDI

İngiltere'nin Daily Mail Gazetesi'nde çıkan haberde, yıldız futbolcunun Beşiktaş ile Şanlıurfaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının 29. dakikasında oyundan alındığı ve siyah beyazlı taraftarlarca yuhalandığı hatırlatıldı.

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GAZİANTEP FK MAÇINDA YEDEK KALDI

Türkiye'de zor günler geçiren İngiliz futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 25 Aralık Pazar günü oynanan ve 1-1 berabere sona eren Gaziantep FK - Beşiktaş maçında da yedek kulübesinde yer aldı ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından yapılan oyuncu değişikliklerinde tercih edilmedi.

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"DELE ALLI İÇİN SEFİL BİR NOEL GÜNÜ"

İngiliz gazetesinde yıldız futbolcunun bu durumuyla ilgili yapılan yorumda "Yedek kulübesinde sefil bir Noel Günü geçirdi" ifadelerine yer verildi.

Star Gazetesi