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Spor

DeMar DeRozan: Toronto benim için her zaman 1 numara olacak

Sacramento Kings guardı DeMar DeRozan, Toronto Raptors'ın kendisi için her zaman 1 numara olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 14:48 - Güncelleme:
DeMar DeRozan: Toronto benim için her zaman 1 numara olacak
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Sacramento Kings guardı DeMar DeRozan, Toronto Raptors'ın kendisi için her zaman 1 numara olacağını ancak Chicago Bulls'u ikinci sıraya koyduğunu söyledi.

Bulls'ta üç sezon geçiren ve ligin en 'clutch' oyunculardan biri olarak ününü daha da artıran DeRozan, kariyerinin başlangıcında dokuz sezon geçirdiği Raptors'ı kendisi için halen birinci sıraya koyduğunu belirtti:

"Toronto her zaman 1 numara olacak. Ama zihinsel açıdan, San Antonio'ya takas edildikten sonra içinde bulunduğum boşluğu düşündüğümüzde Chicago'yu ikinci sıraya koymalıyım. San Antonio kariyerime çok yardımcı olmuştu. Ama o dönemde kişisel anlamda çok fazla şeyle uğraşıyordum.

Chicago'ya taze bir zihinle gitmiştim. (Basketbol operasyonları başkan yardımcısı ArtÅ«ras Karnišovas) ve (genel menajer) Marc (Eversley) ile yaptığım ilk toplantıyı hatırlıyorum. 'Buraya gel ve sadece kendin ol' demişlerdi. Bunun benim bir All-Star olmam ve burada yaptığım tüm inanılmaz şeyleri yapmamla sonuçlanışı, insana bir şeyde kararlı kaldığınız sürece karşılığını alacağınızı gösteriyor. Buraya gelmek oyuna olan hırsımı yenilenmişti.

Buraya geldiğim ilk anda, bu organizasyona, bu şehre her şeyimi vermeye çalıştım. Ve bunun da farkedildiğini düşünüyorum. Bulls'u temsil etmek için gerçek anlamda her şeyinizi ortaya koyduğunuzda, bunu yalandan yapamazsınız. Ben Chicago kültürünü benimsemiş biriydim. Bence insanlar bunu gördüklerinde, karşılığında samimi bir tepki sundular."

DeRozan, Bulls kariyerinde oynadığı 229 maçta 25,5 sayı, 5,1 asist ve 4,7 ribaund ortalamaları yakalamıştı

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