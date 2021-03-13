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Spor

Demba Ba: Gole sevinmedim, Beşiktaş'ı çok seviyorum

Başakşehir'in Beşiktaş'a 3-2 mağlup olduğu maçta takımının 2. golünü atan Demba Ba, karşılaşma sonrasında konuştu.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:37 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:37
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Yedek kalmaktan memnun olmadığını belirten tecrübeli golcü, "Elhamdülillah golümü attım ama bu, bugünün gerçekleri. Böyle periyotlar olabiliyor futbolun içerisinde. Bugün bakınca böyle bir durumdayız ama golümü attım. Yedek kalmak üzücü. Bunu normal olarak karşılasam futbolu bırakma zamanı geldi demektir. Bunu normal karşılamıyorum tabii ki. Ancak, hocamızla konuştum. Hocamız böyle bir karar aldığını söyledi. Kendisine saygı duyuyorum." dedi.

Attığı gol sonrasında sevinç yaşamadığı iletilen Demba Ba, "Beşiktaş çok sevdiğim bir kulüp. Taraftarına ve kulübe olan sevgi ve saygımdan ötürü attığım gole sevinmedim." ifadelerini kullandı.

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