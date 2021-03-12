12 Mart 2021 Cuma 22:11 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 22:14

Demba Ba'nın sözleri:

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Başakşehir, ateş hattında kaldı. 90 dakika sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Başakşehir'in tecrübeli forveti Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'a olan saygısından dolayı attığı golden sonra sevinmediğini belirtti, 'Beşiktaş, çok sevdiğim bir takım. Taraftarına ve takıma karşı olan sevgimden, saygımdan dolayı gole sevinmedim.' ifadelerini kullandı.

'FUTBOLU BIRAKMANIN ZAMANI GELDİ DEMEKTİR'



Yedek kalmayı normal karşılamadığının altını çizen Ba, 'Golümü attım ama bu, bugünün gerçekleri. Futbolun içerisinde böyle periyotlar olabiliyor. Yedek kalmak üzücü. Ben bunu normal olarak karşılasam futbolu bırakmanın zamanı geldi demektir. Normal karşılayamıyorum ama hocamızla konuştuk ve kendisine saygı duyuyorum.' dedi.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla ligde 28 maçta 13 gol atan Demba Ba, kazanılan şampiyonluğun başrollerinden birisiydi. Bu sezon ligde 23 maça çıkan 35 yaşındaki forvet, rakip filelere 5 gol bıraktı.

Aykut Kocaman'ın sözleri:

Aykut Kocaman'dan Demba Ba serzenişi... Başakşehir'in Beşiktaş'a 3-2 yenildiği maçın ardından teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman yayıncı kuruluşun Demba Ba sorusuna serzenişte bulundu.

"BİZDEN DAHA İYİ OYNADILAR"



1500-2000 civarında hareket oluyor oyunda. Bunların hiçbirini ayırmak mümkün değil hepsi birbirine bağlı. Bugün daha uyumlu, şampiyonluğu isteyen, tutkulu bir takım vardı. Biz ise yeniden bir oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Ana etken bizden daha iyi oynadılar.

Maçı seyrettikten sonra bizim açımızdan ucuz bir mağlubiyet olduğu da gözüküyor. İlk yarı biraz fazla tutucu kaldık kendi sahamızda. Topun hep peşinde koşmaya başladık. Devreye girerken gelen garip gol, dengeleri bir anda değiştirdi.

"GARİP GOLLE MAÇI KAYBETTİK"



Oyunun beraberlikle bitme ihtimali çok yüksek gözükürken yine garip bir golle maçı kaybettik. Tek gerekçe değil çok gerekçe var. Değiştireceğimiz ve değiştirmemiz gereken çok şey var. Özellikle genetiği olan 2 yıl önceki düzenli oyuna getirmek gerekiyor.

AYKUT KOCAMAN'DAN DEMBA BA SERZENİŞİ



Ufak bir serzenişte bulunmak lazım. Hiçbir oyuncu yedek kalmaktan hoşlanmaz. Ben oynarken de böyleydi. Benden öncekilerde böyleydi. Özellikle yayıncı kuruluşun, Demba Ba'ya bunu sorduğunuz anda işin provokasyon tarafı daha ağır basıyor. Oyuncuya neden yedek kalıyorsun, yedek kalmaktan memnun musun? gibi sorular yerine anlamaya çalışırsak, daha yapıcı olursak daha iyi olur."