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Demba Ba, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Demba Ba’yı transfer ettiğini resmen duyurdu.

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Medipol Başakşehir, Demba Ba’yı transfer ettiğini resmen duyurdu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TRANSFERİ BU VİDEO İLE DUYURDU

KİRALAMA BEDELİ OLMAYACAK

Sakatlıkları nedeniyle son dönemde gözden düşen 33 yaşındaki yıldızın düzeldiği ve hazır durumda olduğu belirtiliyor. Demba Ba'nın bonservisini elinde bulunduran Çin'in Shanghai Shenhua kulübünün, oyuncuyu bedelsiz kiraladığı öğrenildi.

2014-15 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Ba, attığı goller sonrası 13 milyon euro bonservis bedeliyle Shenhua'ya gitmişti.

GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 5 GOL

Demba Ba, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'de forma giymiş ve 17 maçta 5 gol, 2 asistle başarılı bir grafik çizmişti.

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