Demba Ba sağlık kontrolünden geçti
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, sağlık kontrolünden geçirildi.
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, sağlık kontrolünden geçirildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun, kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldığı belirtildi. (AA)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.