Dembele kabul etti Salzburg direniyor
SAVUNMAYA takviye için genç isimler peşinde koşan Trabzonspor, gündemine aldığı Salzburglu Mahamadou Dembele konusunda önemli adımlar attı.
- Star Spor
Öncelikle oyuncu ile temasa geçen Bordo-Mavililer Fransız stoperi, Türkiye’ye gelmesi için ikna ettiler. Ardından kulübü Salzburg ile görüşmeler başladı. Trabzonspor 250 bin euroluk bir teklif yaparken, Avusturyalı yöneticilerin ise 1 milyon euro istedikleri öğrenildi.
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