Dembele kabul etti Salzburg direniyor

Öncelikle oyuncu ile temasa geçen Bordo-Mavililer Fransız stoperi, Türkiye’ye gelmesi için ikna ettiler. Ardından kulübü Salzburg ile görüşmeler başladı. Trabzonspor 250 bin euroluk bir teklif yaparken, Avusturyalı yöneticilerin ise 1 milyon euro istedikleri öğrenildi.