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Spor

Dembele Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu oldu

Bu sezon Fransız devi Paris Saint Germain ile hem ligde hem de Avrupa'da muhteşem bir sezon geçiren Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.

Haber Merkezi1 Haziran 2025 Pazar 19:37 - Güncelleme:
Dembele Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu oldu
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Paris Saint Germain'de bu sezon gösterdiği inanılmaz performans ile takımının 4 kulvarda da şampiyonluk yaşamasının en büyük pay sahiplerinden olan Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi. Kendisi bu sezon Manchester City ve Liverpool gibi kritik maçlarda sahneye çıkıp takımının finale ulaşmasına büyük katkı verdi.

ŞAMPİYONLUK SONRASI DEMBELE'NİN SÖZLERİ

Yıldız kanat oyuncusu Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra "Çok küçük yaştan beri,Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ediyordum, bu büyük organizasyonda," dedi. "Finale ulaşmak inanılmazdı, kazanmak ise daha da inanılmaz. Tarif edilemez bir his. Bu yolculukla gurur duyuyorum. Kariyerim boyunca bu sonucu elde etmek için yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu muhteşem bir şey." diyerek açıklamalarda bulundu

DEMBELE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İSTATİSTİĞİ

28 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Luis Enrique'nin en önemli silahıydı. Fransız oyuncu çıktığı 15 maçta 8 gol ve 6 asistle toplamda 14 gollük katkı verdi.

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