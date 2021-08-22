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Spor

Dembele'nin iki golü Lyon'a yetmedi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde Moussa Dembele'nin iki gol attığı maçta Lyon, eski Erzurumsporlu Rashani'yi durduramadı ve Clermont ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

22 Ağustos 2021 Pazar 17:11 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 17:11
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Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında Lyon, Clermont'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Mücadeleye Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Lyon'un yıldızı Moussa Dembele ve geçen sezonun ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Clermont'un Kosovalı golcüsü Elbasan Rashani damgasını vurdu

Parc Olympique Lyon'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın golleri biri penaltıdan olmak üzere Moussa Dembele (2) ve Lucas Paqueta'dan geldi. Konuk ekip ise Sinaly Diomande (K.K.) ve Elbasan Rashani'nin (2) attığı gollerle 1 puanı aldı.

Bu sonuçla Clermont, Ligue 1'deki puanını 7'ye çıkardı ve 2. sırada yer aldı. 3 maçta 2 puan toplayabilen Lyon ise 13. basamakta.

Lyon gelecek hafta Nantes deplasmanına gidecek, Clermont ise Metz'i konuk edecek.

Star.com.tr

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