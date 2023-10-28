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Spor

Demir Adam Dusan Tadic! Sırp yıldızdan inanılmaz istatistik

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Ajax'tan kadrosuna kattığı Dusan Tadic, performansı ve liderliğiyle takıma büyük katkı sağlıyor. 34 yaşındaki futbolcu, ilginç bir istatistiğe de imza attı. 2022-2023 sezonundan bu yana çıkması gereken 86 maçın 83'ünde forma giyen Sırp yıldız, bu süreçte hiç sakatlık yaşamadı.

Takvim28 Ekim 2023 Cumartesi 14:54 - Güncelleme:
Demir Adam Dusan Tadic! Sırp yıldızdan inanılmaz istatistik
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in ortaya koyduğu performans istatistikleri yıkıp geçiyor.

Sırp oyuncu, 2022/23 sezonundan bu yana kadar kulüp takımları ve Sırbistan Milli Takımı'nda oynaması gereken toplam 86 maçın 83'ünde forma giydi. Fenerbahçe'de ise hiç maç kaçırmadı.

Geçtiğimiz sezon Ajax takımında sadece 2 maça çıkmadı. Birinde hastaydı diğerinde de kart cezalısıydı.

Dusan Tadic bir önemli rekorun da sahibi oldu. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde 34 yaş ve üstü futbolcular kategorisinde en çok forma giyen oyuncu yine Tadic oldu.

Fenerbahçe ile 18, Sırbistan Milli Takımı ile de 4 maça çıkan Tadic kendi yaş kategorisindeki tüm futbolcuları geride bıraktı. Bu 22 maçta Sırp futbolcu toplam 1675 dakika sahada kaldı.

İSMAİL KARTAL: "SENİ DİNLENDİREYİM"

Tadic'in teknik direktör İsmail Kartal'ın zaman zaman "Seni dinlendireyim" tekliflerine de olumlu cevap vermediği ve oynamak istediği de gelen haberler arasında. Futbol oynamaktan adeta zevk alan Tadic için kulübe hiç de alışılacak bir yer değil.

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