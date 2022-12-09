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Spor

Demir Grup Sivasspor, Antalya kampını tamamladı

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Sivasspor, Antalya kampı kapsamında son antrenmanını yaptı.

AA9 Aralık 2022 Cuma 14:10 - Güncelleme:
Demir Grup Sivasspor, Antalya kampını tamamladı
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Demir Grup Sivasspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da son antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 14'üncü gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, ardından dar alan pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç oynadı.

FC Saarbrücken ile oynanan hazırlık maçında forma giyen sporcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Antalya kampındaki son antrenmanını gerçekleştirilen Sivasspor, yarın saat 12.30'da Ankaragücü ile oynayacağı hazırlık maçının ardından kampı tamamlayacak.

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