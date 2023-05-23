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Spor

Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bitirdi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA23 Mayıs 2023 Salı 22:14 - Güncelleme:
Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bitirdi
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Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde ısınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Sivas'ta oynanan ilk karşılaşma 0-0'lık beraberlik ile sona ermişti.

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