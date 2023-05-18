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Spor

Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 13:35 - Güncelleme:
Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde dar alan pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

İlk yarıda Sivas'ta oynanan müsabakayı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

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