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Demir Grup Sivasspor, göz kamaştırıyor

Süper Lig’in lideri Demir Grup Sivasspor, son 5 maçını kazanarak, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en formda takımlarından biri oldu.

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Yiğidolar, herkesi hayran bırakan performansıyla Süper Lig’in zirvesini ele geçirdi.
 
Sezona sessiz sedasız başlayan İç Anadolu ekibi, 13 hafta sonunda korkulan bir takım hüviyetine büründü.
 
Rıza Çalımbay yönetimindeki kırmızı beyazlılar, 13 maçta topladıkları 27 puanla ilk sırada yer aldı.
 
Yiğidolar, son 5 maçta aldığı 5 galibiyetle sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da konuştuğu takımlardan biri oldu.
 
Sivas ekibi, bu görüntüsüyle İspanya, Almanya ve Fransa liginin liderlerini geride bıraktı.
 
La Liga’da Barcelona, Fransa Lig 1’de Paris Saint Germain ve Bundesliga’da Borussia Mönchengladbach, son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
 
Demir Grup Sivasspor, dünya devlerine de kafa tutar oldu.
 
İngiltere’de Liverpool ve İtalya’da İnter, Sivas ekibi gibi son 5 maçını kazanmayı başardı.
 
Yiğidolar’ın bu başarıyı, zorluk derecesi yüksek olan liglerin liderlerine oranla en düşük bütçeli takım olarak gerçekleştirmesi, dikkati çekti.
 
TRT SPOR
 

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