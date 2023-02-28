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Spor

Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA28 Şubat 2023 Salı 18:11 - Güncelleme:
Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, çabukluk çalışmalarının ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor, 4 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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