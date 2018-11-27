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Denetleme kurulu başkanı Mahmut Ören Trabzonspor'un borcunu açıkladı

Trabzonspor'da Denetleme Kurulu, bordo-mavili kulübün toplam borcunun, 1 milyar 246 milyon 380 bin lira olduğunu açıkladı.

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Trabzonspor'da hafta sonu yapılacak olağan genel kurul öncesi bordo-mavili kulübün toplam borcu, 1 milyar 246 milyon 380 bin lira olarak açıklandı.

Denetleme kurulu başkanı Mahmut Ören, beraberindeki üyeleri ile Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, kulübün mali durumu hakkında bilgi verdi.

Ören, 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla kulübün borç toplamının, 659 milyon 498 bin 121 lirası kısa vadeli, 586 milyon 882 bin 258 lirası ise uzun vadeli olmak üzere, 1 milyar 246 milyon 380 bin 379 lira olduğunu belirtti.

Mahmut Ören, 258 milyon 681 bin 573 lira seviyesindeki alacakların toplam borçtan düşülmesinin ardından, net borcun 987 milyon 698 bin 806 lira olduğunu açıkladı. 

Kulübün ekonomik durumuna dikkati çeken Ören, "Trabzonspor'un kurtuluş reçetesi, kuruluş ayarlarına geri dönülmesidir. Öze dönüştür. Kısaca, altyapıdan üretimdir." değerlendirmesinde bulundu.

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