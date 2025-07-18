Denis Draguş, Eyüpspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Trabzonspor'dan Denis Draguş'u renklerine bağladığını duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Denis Draguş!

ikas Eyüpspor'umuz, tecrübeli Rumen forvet Denis Drăguş'u kadrosuna kattı.

ASBAŞKANIMIZ FATİH KULAKSIZ: BU TRANSFERİN HER İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

"Öncelikle bu transferin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Trabzonspor Kulübü'ne ve Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a Asbaşakanı Zeyyat Kafkas'a ve Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'ya teşekkür ediyorum.

Drăguş Süper Lig'den tanıdığımız ligimizde bilen önemli bir oyuncu. Aynı zamanda Romanya A Milli Takımında ilk 11 oyuncularından. Sezon sonu da dünya kupasında oynayacak dolayası ile Drăguş'un bize çok ciddi katkı vereceğini ve çok önemli bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Kendisini de burada Dünya Kupası için en iyi şekilde hazırlayacağını düşünüyorum. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

DENİS DRAGUŞ: YENİ ZAFERLER KAZANMAYA CAN ATIYORUM

"ikas Eyüpspor'a katıldığım için çok mutluyum. Bana gösterilen ilgi ve bu transferin gerçekleşmesi için harcanan çaba, burada olmamda büyük rol oynadı.

ikas Eyüpspor, daha önce de sahada başarılı bir şekilde mücadele eden güçlü bir takım. Ben de kariyerimin bu yeni döneminde, ikas Eyüpspor'un başarısı için mücadele etmeye ve kulübümle birlikte yeni zaferler kazanmaya can atıyorum."

Denis Draguş'a Semt-i Mukaddes'e 'Hoş Geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz."

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Trabzonspor forması ile tüm kulvarlarda 26 maça çıkan ve 1297 dakika sahada kalan Romanyalı santrfor, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.