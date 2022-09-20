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Spor

Denis Zakaria: Juventus'taki oyun benim futbolum değildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Denis Zakaria, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2022 Salı 22:13 - Güncelleme:
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Chelsea'nin, Juventus'tan 5 milyon kiralama bedeli ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Denis Zakaria, açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan İsviçreli orta saha, "Her şey transfer döneminin kapanmasına 6 saat kala gerçekleşti. Masada Chelsea'nin teklifi vardı, ancak evrak işlerini tamamlamak ve Torino'dan sağlık kontrolünden geçmem gerekiyordu. Futbolda işlerin nasıl hızlı olabileceğinin bir kanıtı oldu." ifadelerini kullandı.

Chelsea'ye kiralık olarak transferindeki bir etkenin de, görevinden ayrılan teknik direktör Thomas Tuchel olduğunu söyleyen Zakaria, "Tuchel ile çalışmak istedim. Chelsea'nin kiralık teklifini kabul etmemin bir nedeni de oydu." dedi.

Fiziksel durumunun iyi olduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Chelsea'de daha geniş bir alanda, daha yoğun bir şekilde oynayacağım ve daha çok mücadele edeceğim. Bu bana uyar." diye konuştu.

Son olarak eski takımı Juventus için de konuşan Zakaria, "Aslında Juventus'taki oyun, benim futbolum değildi. Juventus çok yavaş oynuyordu. Buna rağmen sürekli zirvede yer almaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

28 MİLYON EURO

Chelsea, Zakaria'nın bonservisini almak isterse, sözleşmedeki satın alma maddesini devreye sokacak ve Juventus'a 28 milyon euro ödeyecek.

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