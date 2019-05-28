Deniz Ateş Bitnel geri dönüyor

Bitnel, vize için gereken tüm koşu testlerini de başarıyla geçti. Sağlık raporu da alan 37 yaşındaki deneyimli isim Merkez Hakem Kurulu’nun yeni sezon ile ilgili kararlarını beklemeye geçti. Bitnel’in kendisine açılan tüm soruşturmalardan da aklandığı öğrenildi.

MHK DEĞİŞMEYEBİLİR

1 Haziran’da TFF seçimi yapılacak. Nihat Özdemir’in başkanlık koltuğuna oturması büyük bir olasılık olarak görünüyor. Özdemir’in kurullarda yapacağı değişimler merakla bekleniyor. Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’nun değişmeyeceği yönünde haberler geliyor. MHK Yönetiminin içerisinde bazı değişiklerin yapılması da bekleniyor. Çalışmalar devam ediyor.

(Akşam)