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  • Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu Paris 2024'te sıralamayı 13. tamamladı
Spor

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu Paris 2024'te sıralamayı 13. tamamladı

Olimpiyat Oyunları'nda yelkende Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 karışık takımımız, ilk yarışını 14, ikinci yarışını ise 9. sırada bitirdi. Sporcularımız ilk günü genel sıralamayı 13. tamamladı.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 16:49 - Güncelleme:
Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu Paris 2024'te sıralamayı 13. tamamladı
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Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ilk günü genel sıralamada 13'üncü tamamladı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, yelken branşında yarışlara devam edildi.

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ilk yarışını 14'üncü, ikinci yarışını ise 9'uncu sırada bitirdi.

Milli yelkenciler, ilk günü genel sıralamada 13. tamamladı. 19 ülkenin mücadele ettiği 470 karışık takım mücadelesinde 10 yarış sonunda ilk 10 sırayı alanlar madalya yarışına çıkmaya hak kazanacak.

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