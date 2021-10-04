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  • Deniz Çoban duyurdu: Eyüpspor-Manisa FK maçında kural hatası var
Spor

Deniz Çoban duyurdu: Eyüpspor-Manisa FK maçında kural hatası var

TFF 1.Lig'de Eyüpspor sahasında Manisa FK'yı 3-2 yendiği maçta kural hatası olduğu iddia edildi. Eski hakem Deniz Çoban, 'Düdük çalındığında top henüz kaleye girmemiş, oyun alanında!' diyerek kural hatası olduğunu söyledi.

4 Ekim 2021 Pazartesi 13:06 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 13:06
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TFF 1.Lig'in 8. haftasında Eyüpspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maçta kazanan taraf Eyüpspor oldu. İstanbul ekibi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, 90. dakikada attığı üstünlük golü tartışma konusu oldu.

Eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 90. dakikada Eyüpspor'un Enes Keskin ile bulduğu golde hakemin kural hatası yaptığını açıkladı.

Deniz Çoban paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

▪️Dün oynanan Eyüpspor-Manisaspor maçı...

Maçta 90.dakika...

▪️Hakem Alper Çetin önce penaltı düdüğü çalıyor.

▪️Düdük çalındığında top henüz kaleye girmemiş, oyun alanında!

▪️Top düdük sesinden sonra kaleye giriyor. Hakem buna rağmen gol kararı veriyor.

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