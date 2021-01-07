07 Ocak 2021 Perşembe 23:12 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:22

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"SEN HAKEMİ İTEMEZSİN"



Benim için maç 2. dakikada bitti. Valencia'nın kırmızı kart görmesi gerekirdi. Sen hakemi itemezsin. Tzavellas da mı sert geldi, onu da at. Sonra barıştırıyor oyuncuları. Barıştılar diye kart yok mu? Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yazık.

İşte o görüntü:

"THİAM'IN İKİNCİ SARI KARTINI DA ATLADI"



Thiam hep aynı ihlalleri yapıyor. Daha maçın başında sarı kart gösterdin. Neden gösterdin? Ayağa bastı diye... Bir kere daha yapıyor. Sarı kart vermeyeceksen faulü neden çaldın? Faulse sarı kart. Bir kere daha yapıyor. Hatta hep de Berkan'a denk geliyor. Bunlara sarı kart çıkması lazım.

"KURALLAR DEĞİŞTİĞİ İÇİN SARI KART"

Marafona topa hamle bile yapmıyor. Valencia kurtulduğu anda bariz gol şansı var mı? Var. Ama kurallar değiştiği için sarı kart.

"ALANYA'NIN PENALTISINDAN ÖNCEKİ FRİKİKTE FAUL YOK Kİ!"



Sadık'ın penaltısına bir şey diyemem. Elini koyuyor itiyor. Ama öncesindeki pozisyonda faul yok. Frikik kararı yanlış. Penaltıdan dolayı eleştiremem yoksa... Bugün maçı 2-1 Fenerbahçe kazandı. Ben 'Hak etmediler ' diyemem.

"İLKİNDE GÖRSE ATILACAK"



İki taraftan da atmadığı adamlar var. Tzavellas maçın başında sarı kart görmüyor. Sonra 12'de görüyor. İlkinde görse atılacak. İki taraf da isyan ediyor. Çok kötü bir yönetim vardı bugün...

Not: Görsel beIN Sports'tan alınmıştır.