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Spor

Deniz Ertaş: Son haftalarda yükselen bir oyunumuz var

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor'da kaleci Deniz Ertaş maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi3 Mart 2025 Pazartesi 19:26 - Güncelleme:
Deniz Ertaş: Son haftalarda yükselen bir oyunumuz var
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenerek galip gelen Konyaspor'da kaleci Deniz Ertaş, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"Öncelikle çok mutluyum. Son haftalarda yükselen bir oyunumuz vardı. Bunu skora yansıtamıyorduk. Galibiyet için çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki hafta da 3 puan alarak bu haftayı taçlandırırız." sözlerini sarf etti.

"GENÇ BİR KALECİYİM"

Deniz Ertaş, "Genç bir kaleciyim, süre bulduğumda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah ilerleyen süreçte takıma daha fazla yardımcı olurum ve daha fazla galibiyet alırız." dedi.

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