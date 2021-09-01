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Spor

Deniz Hümmet'ten Rizespor'a 2+1 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet'i 2+1 yıllığına renklerine kattı.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 15:17
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi futbolcu Deniz Hümmet ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu için İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreninde sportif direktör Fahri Tatan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Sağlık kontrollerinin ardından oyuncunun kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı aktarılırken, "Deniz Hümmet'e 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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