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Spor

Deniz Kadah, Göztepe için kararını verdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de bu sezon forma şansı bulamayan ve mukavelesi sona erecek olan Deniz Kadah'ın takımda kalmak istediği belirtildi.

DHA01 Mayıs 2020 Cuma 11:53 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 11:53
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Koronavirüs salgınıyla sezona ara verilmeden önce 17 Mart'ta oynanan son Çaykur Rizespor karşılaşmasında teknik direktör İlhan Palut'un 90 dakika oynattığı deneyimli orta saha oyuncusunun en kısa sürede yönetimle masaya oturacağı ve Başkan Mehmet Sepil'in şartlarını kabul edeceği ifade edildi.

Göztepe'de mutlu olduğunu dile getiren Deniz Kadah'ın, "Burada çok güzel günler geçirdim. Taraftarımızı ve camiamızı çok seviyorum. Umarım devam ederim" dediği öğrenildi. 

Geçen sezon Antalyaspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu, ilk yılında 26 resmi maçta görev alıp 8 gol attı. Özellikle takımın kümede kalma savaşı verdiği son haftaların yıldızı olan Deniz, son maçta Ankaragücü'ne 84'üncü dakikada attığı penaltı golüyle sarı-kırmızılıların kurtuluşunu ilan etti. Bu sezon ise ligde 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maç oynayan Deniz 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

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