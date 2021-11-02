Deniz Kadah Süper Lig'de formaya hasret kaldı

DHA 2 Kasım 2021 Salı 13:34 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 13:34

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken zaman zaman kadroda yer alan gurbetçi golcüye, teknik direktör Mustafa Denizli forma vermedi. Deneyimli oyuncu kariyerinde Süper Lig'de 168 maçta 48 gol attı.

Geçen sezon başında Göztepe'den ayrıldıktan sonra devre arasında Altay'a transfer olan Deniz Kadah, 1'inci Lig'de 15 maçta görev alıp, 4 gol, 1 asistle oynamıştı. 35 yaşındaki forvet, özellikle İstanbulspor'la deplasmanda oynanan Play-Off yarı final rövanş maçında 85'inci dakikada attığı golle takımının finale kalmasında ve 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmesinde önemli pay sahibi oldu. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon başında 1 yıl uzatıldı. Bundesliga deneyimi olan Deniz, Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fraport-Tav Antalyaspor formalarını da terletti.