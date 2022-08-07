Deniz Öncü İngiltere'de 3. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı olan İngiltere yarışında 3. sırada yer alarak bu sezon ilk podyum sevincini yaşadı.

Ay-yıldızlı genç sporcu, Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonanın İngiltere etabına 6. cepten start aldı.

Red Bull KTM Tech3 takımıyla liderlik için büyük çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Öncü, damalı bayrağı 3. sırada geçerek kariyerinde dördüncü kez podyuma çıktı.

İngiltere yarışını Honda'nın pilotu Dennis Foggia birinci, Red Bull KTM Ajo pilotu Jaume Masia da ikinci sırada tamamladı.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sonraki yarış, 21 Ağustos'ta Avusturya'nın Spielberg kentinde yapılacak.