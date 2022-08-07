İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2022 Pazar / 10 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9131
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1022.97
  • BIST100
    2750.49
Spor

Deniz Öncü İngiltere'de 3. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İngiltere ayağında 3. olarak sezonun ilk podyumuna çıktı.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 15:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı olan İngiltere yarışında 3. sırada yer alarak bu sezon ilk podyum sevincini yaşadı.

Ay-yıldızlı genç sporcu, Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonanın İngiltere etabına 6. cepten start aldı.

Red Bull KTM Tech3 takımıyla liderlik için büyük çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Öncü, damalı bayrağı 3. sırada geçerek kariyerinde dördüncü kez podyuma çıktı.

İngiltere yarışını Honda'nın pilotu Dennis Foggia birinci, Red Bull KTM Ajo pilotu Jaume Masia da ikinci sırada tamamladı.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sonraki yarış, 21 Ağustos'ta Avusturya'nın Spielberg kentinde yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.