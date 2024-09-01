İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2024 Pazar / 27 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0819
  • EURO
    37,67
  • ALTIN
    2742.2
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Deniz Öncü MotoGP'de ilk kez podyuma çıktı
Spor

Deniz Öncü MotoGP'de ilk kez podyuma çıktı

Moto2'de sezonun 12. yarışında motosikletçi Deniz Öncü ilk kez podyuma çıkma başarısı elde etti.

1 Eylül 2024 Pazar 17:03 - Güncelleme:
Deniz Öncü MotoGP'de ilk kez podyuma çıktı
ABONE OL

Moto2'de sezonun 12. yarışı, Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte, 19 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 4. cepten başladığı mücadeleyi 3. sırada tamamladı. 21 yaşındaki Deniz, Moto2'deki ilk sezonunda podyuma çıkmayı başardı.

Deniz ayrıca 2011'deki Hollanda yarışında 2. sırayı alan Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Moto2'de podyuma çıkan 2. Türk motosikletçi oldu.

CFMOTO Aspar takımının Büyük Britanyalı pilotu Jake Dixon, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

San Marino'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 13. yarışı, 8 Eylül'de düzenlenecek.

  • deniz öncü
  • motoGP
  • üçüncü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.