Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili olarak 'Yönetimin maaş kurunu sabitlemek teklifini kabul etmedi' iddiaları deneyimli teknik adamı fazlasıyla kızdırdı.

Şenol Güneş ile ilgili çıkan haberler üzerine deneyimli teknik adamın menajeri Deniz Türker, SPORX'e açıklamalarda bulundu.

"YÖNETİM İLE HOCA GÖRÜŞMEDİ"

Deniz Türker, konuyla ilgili olarak "Hocanın kurla ilgili yönetimin talebini geri çevirdiği iddiası gerçek dışı. Bu konuda bırakın bir ret olayını, böyle bir konu hoca ile yönetim arasında görüşülmedi." ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMA YAPACAK"

Şenol Güneş'in asılsız haberlere cevap vereceğini söyleyen Deniz Türker, "Bunlar kasıtlı ve kulübü yıpratmaya yönelik hareketler. Bunlar bize ve kulübe zarar veriyor. Bir aksilik olmazsa, sevgili hocamız önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı açıklama yapacak." diye konuştu.