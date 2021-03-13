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Spor

Deniz Türüç: Beşiktaş'a karşı yakaladıklarını atamayınca özgüvenin geriye gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Başakşehir'de takımının ilk golünü atan Deniz Türüç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:51 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:51
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Yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyleyen Deniz Türüç, "Bence yakaladığımız pozisyonları, ilk iki pozisyon bizimdi, Aleksic ve Enzo ile. Böyle takımlara karşı yakaladıklarını atamayınca özgüvenin geriye gidiyor, topun arkasından gidiyorsun.

Atsak farklı olurdu. Her şeye rağmen beraberliği bulduk. Ondan sonra bir dönem oyunu kendimize çekmeye çalıştık, özgüvenle ve baskıyla. Evinde 2 gol atıyorsan kazanacaksın, hele Başakşehir olarak.

Çok üzgünüz. 3 maçlık yenilmediğimiz bir seri vardı. Elimizden gelen her şeyi yaptık, olmadı. Önümüzde kupada Beşiktaş ve ligde Denizli maçı var. O maçları en iyi şekilde geçmek istiyoruz. Eşim altı aylık hamile. Ona söz vermiştim, gol atınca böyle kutlayacağım. Keşke ben gol atmasaydım da kazansaydık. Futbolda böyle şeyler var." ifadelerini kullandı.

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