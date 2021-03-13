Deniz Türüç: Beşiktaş'a karşı yakaladıklarını atamayınca özgüvenin geriye gidiyor

13 Mart 2021 Cumartesi 00:51 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:51

Yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyleyen Deniz Türüç, "Bence yakaladığımız pozisyonları, ilk iki pozisyon bizimdi, Aleksic ve Enzo ile. Böyle takımlara karşı yakaladıklarını atamayınca özgüvenin geriye gidiyor , topun arkasından gidiyorsun.

Atsak farklı olurdu. Her şeye rağmen beraberliği bulduk. Ondan sonra bir dönem oyunu kendimize çekmeye çalıştık, özgüvenle ve baskıyla. Evinde 2 gol atıyorsan kazanacaksın, hele Başakşehir olarak.

Çok üzgünüz. 3 maçlık yenilmediğimiz bir seri vardı. Elimizden gelen her şeyi yaptık, olmadı. Önümüzde kupada Beşiktaş ve ligde Denizli maçı var. O maçları en iyi şekilde geçmek istiyoruz. Eşim altı aylık hamile. Ona söz vermiştim, gol atınca böyle kutlayacağım. Keşke ben gol atmasaydım da kazansaydık. Futbolda böyle şeyler var." ifadelerini kullandı.