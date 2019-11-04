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Deniz Türüç, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı

Transfer döneminde Kayserispor'dan 2 milyon euro'ya transfer edilen, sarı kırmızılı kulüpten (1 milyon euro) alacağını ise yine Fenerbahçe yönetimine ödeten Deniz Türüç, şu ana kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.

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TM Dijital Haber Merkezi

4 yıl Kayserispor formasıyla başarılı işlere imza atan ve geçtiğimiz sezon 26 maçta 3 gol 5 asistlik performansla dikkat çeken Deniz Türüç 3 milyon euro’ya Fenerbahçe’ye transfer olmuş, tecrübeli futbolcunun sarı lacivertli formayı giymesi taraftarları heyecanlandırmıştı.

DENİZ TÜRÜÇ'ÜN NE GOLÜ VAR NE DE ASİSTİ

Milli takımda Şenol Güneş’in genelde şans verdiği Deniz Türüç, Fenerbahçe’de henüz beklenen seviyeyi yakalayamazken, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun skora katkı yapamaması Ersun Yanal’ı da hayal kırıklığına uğratıyor. Süper Ligde şu ana kadar 9 maçta forma giyen, gol ya da asist üretemeyen Deniz Türüç dün Kayserispor maçında 27 dakika oyunda kalmasına rağmen yine tabelayı değiştiremezken, oyuncunun bilinen özelliklerini sahaya yansıtamaması kafalarda soru işareti bıraktı.

EN İYİ BİLDİĞİ İŞLERİ BİLE YAPAMIYOR

Sağ çizgide ters ayağıyla bol bol içeriye orta yapan ve Vedat Muric’i beslemeye çalışan Deniz Türüç’ün içeri katetmemesi, adam eksiltmemesi ve en iyi yaptığı işlerden biri olan kaleye şut atmaması camiayı hayrete düşürürken, teknik heyetin bundan sonra oyuncuyla yakından ilgileneceği ifade edildi.

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