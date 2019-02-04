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Deniz Türüç iddialı konuştu: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

İstikbal Mobilya Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Deniz Türüç, bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı için, ' Ligde üst üste 4 kez berabere kaldık, artık Fenerbahçe'yi yeneriz 'dedi.

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Spor Toto Süper Lig'de 20. haftayı geride bırakan İstikbal Mobilya Kayserispor, üst üste aldığı beraberliklerle dikkat çekmeye başladı. Rakiplerini yenemeyen ve yenilmeyen sarı kırmızılı ekip Cuma günü oynayacağı Fenerbahçe maçı için çalışmalara başladı. 4 haftadır sahadan beraberlikle ayrılan Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, "Artık yeter, 4 beraberlik aldık, Fenerbahçe maçı ile galibiyeti hatırlamalıyız" diye konuştu. Sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtlayan Türüç, bir taraftarın 'hangi takım daha büyük' sorusuna, "Kayserispor daha büyük" diye konuşan Deniz Türüç, '4 haftadır sahadan beraberlikle ayrılıyorsunuz' sorusu üzerine, " Evet artık kazanma zamanı geldi. 4 haftadır yenemiyoruz ama yenilmiyoruz. Önümüzde Fenerbahçe maçı var, inşallah bu kez sahadan 3 puanla ayrılırız." diye yanıt verdi.
 
İstikbal Mobilya Kayserispor, son 4 haftada oynadığı karşılaşmalardan 1'er puan alarak puanını 22 ye çıkardı. Sarı kırmızılı ekip, Cuma günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.
 
(Sporx)
 

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