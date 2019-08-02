Deniz Türüç rotayı F.Bahçe’ye çevirdi
GALATASARAY’LA flörtte olan Kayserispor’un milli oyuncusu Deniz Türüç’ün, Sarı-Kırmızılılar’ın Emre Mor’u kiralaması üzerine rotasını Fenerbahçe’ye çevirdiği ileri sürüldü.
- Star Spor
Sarı-Lacivertliler’le Emre Mor’un İstanbul’a geldiğini duyunca son bir görüşme yapan 26 yaşındaki oyuncunun bu kulüple anlaştığı iddia edildi. Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor’un bir araya gelip bonservis şartlarını yeniden gözden geçireceği vurgulandı. Fenerbahçe daha önce Deniz için Kayserispor’a 3 milyon euro ve kiralık bir futbolcu önermişti. Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise, “Deniz’in bir takımla anlaştığına dair duyumlar alıyorum. Fenerbahçe diyorlar ama bizimki sadece duyum. Deniz izinde. Transferi 1-2 gün içinde netleşir” dedi. Bedir’in fiyat arttırmak için açıklamayı duyum diye yaptığı kaydedildi.
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