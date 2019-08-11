Deniz Türüç: Takımın vazgeçilmezlerinden olacağım

Fenerbahçe'nin yenilerinden Deniz Türüç, sarı-lacivertli formayı sırtından çıkarmayacağını iddia etti.

Kariyerinde dev bir adım attığını ifade eden millî oyuncu, "Hayallerimin peşinden gidiyorum. İşimin kolay olmadığını biliyorum ama takımın vazgeçilmezlerinden olacağım" diye konuştu.

Fener'in kamburları

Transfer fırtınasının yaşandığı Fenerbahçe'de Reyes, Zajc ve Frey'in durumu belirsizliğini koruyor. Kameni de sarı-lacivertlilerin sırtında kambur olmayı sürdürüyor. Yönetim, Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği bu oyunculardan kurtulmak için yoğun mesai harcıyor, ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme yaşanmış değil.

(Türkiye)