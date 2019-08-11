31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Deniz Türüç: Takımın vazgeçilmezlerinden olacağım

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Deniz Türüç, sarı-lacivertli takımın vazgeçilmezlerinden olacağını belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin yenilerinden Deniz Türüç, sarı-lacivertli formayı sırtından çıkarmayacağını iddia etti.
 
Kariyerinde dev bir adım attığını ifade eden millî oyuncu, "Hayallerimin peşinden gidiyorum. İşimin kolay olmadığını biliyorum ama takımın vazgeçilmezlerinden olacağım" diye konuştu.
 
Fener'in kamburları
 
Transfer fırtınasının yaşandığı Fenerbahçe'de Reyes, Zajc ve Frey'in durumu belirsizliğini koruyor. Kameni de sarı-lacivertlilerin sırtında kambur olmayı sürdürüyor. Yönetim, Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği bu oyunculardan kurtulmak için yoğun mesai harcıyor, ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme yaşanmış değil.
 
(Türkiye)
 

ABD mutabakata rağmen YPG/PKK´ya sevkiyatı sürdürüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu Hakkari'de vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Soylu Hakkari'de vatandaşlarla bayramlaştı

İsrail bayram günü Harem-i Şerif'te Filistinlilere müdahale etti

İsrail bayram günü Harem-i Şerif'te Filistinlilere müdahale etti

Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de deprem

Kartal’dan Wilczek atağı

Kartal’dan Wilczek atağı

Bayram namazı çıkışı bir anda yere yığıldı!

Bayram namazı çıkışı bir anda yere yığıldı!

İmamoğlu'nun ataması tartışma yarattı: FETÖ ortaklı danışmanlar!

İmamoğlu'nun ataması tartışma yarattı: FETÖ ortaklı danışmanlar!

'İki bayramdır arkadaşım beni kesiyor, insan iki defa kesilir mi?'

'İki bayramdır arkadaşım beni kesiyor, insan iki defa kesilir mi?'

Prim eksiği olan SGK'dan toplu para

Prim eksiği olan SGK'dan toplu para
 

POPÜLER HABERLER

Kırgız polisi paylaştı! İşte Atambayev´in evindeki silahlar...

Kırgız polisi paylaştı! İşte Atambayev´in evindeki silahlar...

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara!

Kutsal topraklarda hac coşkusu

Kutsal topraklarda hac coşkusu

Yer: Mardin... Saklı güzellik gün yüzüne çıktı

Yer: Mardin... Saklı güzellik gün yüzüne çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA